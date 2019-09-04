В небольших населённых пунктах Андрей Чибис ищет точки роста

Основная проблема небольших поселений – нехватка рабочих мест, и эту проблему надо решать. Такой вывод был сделан по итогам вчерашней рабочей поездки врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в посёлок Пушной Кольского района.

Пушной – административный центр одноимённого сельского поселения. Когда-то здесь располагалось процветающее звероводческое хозяйство, от которого посёлок получил своё название. Однако кризис 90-х совхоз, как и многие другие предприятия, пережить не смог.

Тем не менее сам посёлок продолжает жить, и местная власть прилагает все возможные усилия, чтобы улучшить качество жизни земляков. Так, в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пушном был проведён немалый объём работ по благоустройству территории: на улицах появились скамейки, урны, были огорожены палисадники.

В Пушном работает школа, детский сад, медицинская амбулатория и поселковый Дом культуры. С их деятельностью в ходе поездки в поселение познакомился глава Мурманской области.

В Пушновской средней школе учатся 105 ребят, в их числе – 16 первоклассников. Из соседних посёлков – Кицы, Мокрой Кицы, Песчаного и Лопарской – детей сюда привозит школьный автобус. К 1 сентября в школе был произведён масштабный ремонт. Кроме того, в этом году школа выиграла областной грант в полмиллиона рублей на реализацию инновационного проекта – создание мини-технопарка для изучения робототехники, программирования и 3D-моделирования.

Детский сад в посёлке тоже не пустует – в дошкольном учреждении занимаются 33 воспитанника.

Амбулатория в Пушном – основное учреждение здравоохранения для всего муниципалитета, к ней прикреплены 960 пациентов, в том числе 135 детей. Штат амбулатории укомплектован полностью, здесь трудятся шесть медиков, в том числе два врача – терапевт и стоматолог.

Центром культурной и общественной жизни посёлка является Дом культуры. Здесь работают 4 клубно-кружковых коллектива, ежегодно проводится порядка 75 мероприятий – праздники, конкурсы, тематические вечера, театрализованные постановки, молодёжные дискотеки.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в целом острых проблем Пушной не испытывает. Более того, сами жители в неформальном разговоре с главой региона не высказывали каких-то особых жалоб. Главная трудность, с которой сталкиваются пушновцы, особенно молодёжь, – отсутствие работы.

«Для меня принципиально видеть всю картину, ездить не только в города, но и в небольшие населённые пункты, чтобы понимать, как здесь люди живут. Что приятно удивило, Пушной содержится в полном порядке. Даже трава пострижена! Мне понравилось, как отремонтировали школу, очень неплохой детский сад, нормальная, вполне работающая амбулатория. Это, безусловно, плюсы. А главная проблема здесь – вопрос рабочих мест. И это для нас сегодня вызов: не только развивать крупные проекты, создавать рабочие места в городах, но и искать в небольших населённых пунктах точки роста, поддерживать их, чтобы эти поселения не умирали. Я не разделяю позицию, что малые населённые пункты надо закрывать, – а таких разговоров много идёт. Наша задача – поискать варианты, помочь, поддержать, чтобы здесь появилась работа. Пусть немного, хотя бы несколько рабочих мест, но чтобы это была постоянная динамика», – подчеркнул Андрей Чибис.

Руководитель области указал на то, что одним из путей решения проблемы может стать дальнейшее развитие в поселении уже существующих и появление новых фермерских хозяйств.