На автоподъезде к Североморску начинается ремонт дорожного покрытияДороги отдают «Гольфстриму»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.09.19 07:15

В небольших населённых пунктах Андрей Чибис ищет точки роста

Основная проблема небольших поселений – нехватка рабочих мест, и эту проблему надо решать. Такой вывод был сделан по итогам вчерашней рабочей поездки врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в посёлок Пушной Кольского района.

Пушной – административный центр одноимённого сельского поселения. Когда-то здесь располагалось процветающее звероводческое хозяйство, от которого посёлок получил своё название. Однако кризис 90-х совхоз, как и многие другие предприятия, пережить не смог.

Тем не менее сам посёлок продолжает жить, и местная власть прилагает все возможные усилия, чтобы улучшить качество жизни земляков. Так, в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пушном был проведён немалый объём работ по благоустройству территории: на улицах появились скамейки, урны, были огорожены палисадники.

В Пушном работает школа, детский сад, медицинская амбулатория и поселковый Дом культуры. С их деятельностью в ходе поездки в поселение познакомился глава Мурманской области.

В Пушновской средней школе учатся 105 ребят, в их числе – 16 первоклассников. Из соседних посёлков – Кицы, Мокрой Кицы, Песчаного и Лопарской – детей сюда привозит школьный автобус. К 1 сентября в школе был произведён масштабный ремонт. Кроме того, в этом году школа выиграла областной грант в полмиллиона рублей на реализацию инновационного проекта – создание мини-технопарка для изучения робототехники, программирования и 3D-моделирования.

Детский сад в посёлке тоже не пустует – в дошкольном учреждении занимаются 33 воспитанника.

Амбулатория в Пушном – основное учреждение здравоохранения для всего муниципалитета, к ней прикреплены 960 пациентов, в том числе 135 детей. Штат амбулатории укомплектован полностью, здесь трудятся шесть медиков, в том числе два врача – терапевт и стоматолог.

Центром культурной и общественной жизни посёлка является Дом культуры. Здесь работают 4 клубно-кружковых коллектива, ежегодно проводится порядка 75 мероприятий – праздники, конкурсы, тематические вечера, театрализованные постановки, молодёжные дискотеки.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в целом острых проблем Пушной не испытывает. Более того, сами жители в неформальном разговоре с главой региона не высказывали каких-то особых жалоб. Главная трудность, с которой сталкиваются пушновцы, особенно молодёжь, – отсутствие работы.

«Для меня принципиально видеть всю картину, ездить не только в города, но и в небольшие населённые пункты, чтобы понимать, как здесь люди живут. Что приятно удивило, Пушной содержится в полном порядке. Даже трава пострижена! Мне понравилось, как отремонтировали школу, очень неплохой детский сад, нормальная, вполне работающая амбулатория. Это, безусловно, плюсы. А главная проблема здесь – вопрос рабочих мест. И это для нас сегодня вызов: не только развивать крупные проекты, создавать рабочие места в городах, но и искать в небольших населённых пунктах точки роста, поддерживать их, чтобы эти поселения не умирали. Я не разделяю позицию, что малые населённые пункты надо закрывать, – а таких разговоров много идёт. Наша задача – поискать варианты, помочь, поддержать, чтобы здесь появилась работа. Пусть немного, хотя бы несколько рабочих мест, но чтобы это была постоянная динамика», – подчеркнул Андрей Чибис.

Руководитель области указал на то, что одним из путей решения проблемы может стать дальнейшее развитие в поселении уже существующих и появление новых фермерских хозяйств.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
02.09.19 13:12
Сам "Гандвиг", как название лагеря, обязан Мурманскому Горкому Комсомола и его детищу - ЮМШ... Это было круче, чем технопарки «Кванториумы» и БЕСПЛАТНО!!!
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Zviygincew
02.09.19 09:13
Что-то не хотят "На Севере - жить!", или девять месяцев ещё не прошли с момента прихода к нам ЧАВа.
Комментарий к новости:Естественная убыль населения в Мурманской области составила 1077 человек
михаил
01.09.19 15:15
Надо прислушаться к самому себе,прийти на выборы и сделать выбор https://vk.com/zub_murmansk?z=video329332595_456239019% 2F4b6a4f870065b9684c %2Fpl_wall_-184210429
Комментарий к новости:Андрей Чибис подал «сигнал SOS» в «ВКонтакте»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:10«Цвет власти». Тематическая программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНаибольшие темпы роста заработной платы в Мурманской области отмечаются на водном транспорте, в строительстве и сельском хозяйстве-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 41 копейку, евро – почти на 14 копеек-PRO ЭнергетикуВ плюс: выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла на 49,2 млн кВт•ч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газНефтеналивной танкер «Совкомфлота» первым в мире преодолел Севморпуть, используя СПГ-топливо-PRO ЗаконыВопрос «полярок» для молодёжи будет решаться на федеральном уровне
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 323 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика