В некоторых образовательных организациях и детских медицинских учреждениях Мурманска выявлены нарушения требований санитарно - эпидемиологических требований

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска по результатам проведенной в марте 2019 года проверки соблюдения законодательства при организации питания обучающихся и воспитанников в поднадзорных образовательных организациях и детских медицинских учреждениях выявлены нарушения требований санитарно - эпидемиологических требований.

Так, в ходе проверки МБДОУ г. Мурманска № 109 установлено отсутствие в морозильном камере кладовой термометра для контроля температурного режима холодильного оборудования, нарушение температурных условий хранения в холодильнике суточных проб готовых блюд, нарушение порядка ведения журнала учёта температурного режима холодильного оборудования, отсутствие в примерном меню разделения на возрастные группы, нарушение периодичности включения в меню шоколадных конфет.

Проверкой МБДОУ г. Мурманска № 57 установлены аналогичные нарушения, а именно: отсутствие в холодильнике термометра для контроля температурного режима холодильного оборудования, в примерном меню отсутствует разделение на возрастные группы.

При проверке ГОБУЗ «Мурманская областная детская клиническая больница» установлено нарушение правил хранения сыпучих продуктов, использовании для приготовления блюд эмалированной посуды, хранение продуктов питания совместно с личными вещами сотрудников пищеблока, нарушение температурных условий хранения суточных проб приготовленных блюд, не указание результата бракеража в журнале бракеража готовой продукции в январе-феврале 2019 года.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой округа в адрес заведующих названных дошкольных учреждений и руководителя медицинской организации внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.