В некоторых районах Мурманской области температура воздуха снизится до -27-32°

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 января, по Мурманской области сохранится морозная погода. Теплее всего будет на севере Кольского полуострова, из-за активной циклонической деятельности в прибрежных районах.

Завтра, 22 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный слабый. Температура воздуха -17-22°, в центральных районах -27-32°, на крайнем севере области -10-15° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области - ледостав, толщина льда по данным наблюдений на 20 января была равна 25-50 см, что на большинстве рек и водоёмов на 1-20 см меньше нормы.