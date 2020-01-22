В некоторых случаях требуется незамедлительное принятие мер к управляющим компаниям - Зинаида Разживина

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с руководителем Государственной жилищной инспекции Мурманской области Зинаидой Разживиной и представителями ОНФ проинспектировали несколько дворовых территорий. Адреса для объезда были выбраны из обращений мурманчан.

Первая точка – дворы по улице Воровского, 11, 13.

– Этот двор обслуживают несколько организаций. Главная проблема в их работе – несогласованность, что влияет на качество уборки, – отметил Евгений Никора. – Я лично связался с руководителями управляющих компаний для координации общих усилий. Представители УК пообещали, что уже завтра они приступят к выполнению своих обязательств сообща.

К содержанию придомовой территории по улице Воровского, 17 также были нарекания со стороны жителей, но еще до приезда специальной комиссии управляющая организация устранила недочеты.

Следующим объектом проверки стали дворы по улице Ушакова. Вдоль домов №№ 7/1, 7/2 на проезжей части образовалась колейность и наледь, что стало причиной затруднения проезда как личного транспорта, так и спецтехники. Осмотр общедомового имущества дома №16/20 по улице Ушакова показал, что УК обслуживающая это здание не справляется со своими обязанностями. Состояние подъезда привело проверяющих в ужас: в подвале стоит вода, с потолка осыпается штукатурка, стены разрисованы граффити. Сотрудники ГЖИ взяли эту ситуацию на особый контроль.

Во дворах по улице Сафонова, 28, 30, 32/12 были сложности с обслуживанием контейнерной площадки. После приезда инспекции и обсуждения возникшего вопроса, представителям УК, обслуживающим эти дома, и жильцам удалось найти общий язык и договориться о графике уборки мусора.

Завершением объезда стали дворы по улице Инженерной, 3, 5. Основные нарушения – наледь на проезжей части и тротуарах, не вывезенный снег. Глава администрации города Мурманска Евгений Никора дал поручение специалистам управления Ленинского административного округа проработать с управляющей компанией этот вопрос и привлечь виновных к ответственности.

– Сегодня мы взяли экспромтом несколько адресов из соцсетей, на которые обращают внимание мурманчане. К сожалению, к нам официальных обращений не поступало, но тем не менее людей это беспокоит, – прокомментировала руководитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области Зинаида Разживина. – УК не предупреждали, что к ним приедут с проверкой. Список появился буквально за несколько минут до выезда по адресам. В некоторых случаях уже ведётся работа управляющими компаниями, а в некоторых требуется незамедлительное принятие мер. И мы это проконтролируем, чтобы в ближайший день-два уборка была произведена.