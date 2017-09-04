В неприглядное лицо нашего быта всматривалась полиция

В целях усиления профилактической работы в жилом секторе, в том числе по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых из бытовых побуждений, выявления, предупреждения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, с 14 по 23 августа текущего года в Мурманской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Быт».

В ходе отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции совместно с другими службами выявлено и поставлено на различные учёты 159 лиц, из них 61 лицо – это граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, но не вставших на учёт в органы внутренних дел. Поставлены на учёт 27 неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей, 30 лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, а также 41 лицо, допускающее правонарушения в сфере быта.

Полицейскими выявлено 40 преступлений профилактической направленности, в том числе 4 по ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

В ходе отработки жилого сектора изъято 37 единиц гражданского оружия, а также 668 грамм наркотических веществ.

За выявленные правонарушения к административной ответственности привлечено 123 жителя Заполярья, состоящих на профилактических учетах, в том числе 53 – за грубые нарушения общественного порядка. 22 гражданам за данные правонарушения назначено наказание в виде административного ареста.

По инициативе сотрудников полиции в отношении 12 лиц, проживающих на территории области, установлен административный надзор.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, во время оперативно-профилактического мероприятия «Быт» участковыми разыскано и задержано 33 человека, находящихся в розыске.