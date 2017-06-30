В нерестовых реках Мурманской области отмечается меньшее количество больной и нежизнеспособной рыбы

В комитете по ветеринарии состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по проблемам заболевания диких популяций рыб в водоемах Мурманской области.

Представители региональной государственной ветеринарной службы, Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и научные сотрудники ПИНРО отметили, что по сравнению с предыдущими годами ситуация по заболеванию дикой популяции семги ульцеративным дермальным некрозом в реке Туломе имеет более благоприятные прогнозы. По результатам наблюдений с начала открытия рыбохода отмечается меньшее количество больной и нежизнеспособной рыбы.

Специалистами госветслужбы отобраны пробы для проведения комплекса лабораторно-диагностических исследований в Мурманской облветлаборатории, произведена подготовка проб для выполнения исследований на молекулярном уровне во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. Также проведены ихтиопатологические исследования биоматериала, изъятого для оценки физиологического состояния рыбы на фоне климатических особенностей текущего года.

Продолжается мониторинг окружающей среды – нерестовых рек лосося. Отобраны пробы воды и грунта из реки Туломы. Отмечено, что проведенные ранее исследования, в том числе на путях миграции в Кольском заливе, не выявили значительных отклонений токсических показателей, которые могли бы существенно повлиять на иммунитет рыбы.

Из-за позднего прихода летнего тепла на Кольский полуостров высокий уровень воды в реке Кола продлил сроки проведения мониторинговых исследований семги кольской популяции до второй декады июля. Вместе с тем информации от рыбаков-любителей об обнаружении пораженной семги как в Коле, так и в других реках Кольского полуострова, в 2017 году не поступало.

Принято единодушное коллегиальное решение о необходимости дальнейшего проведения межведомственных мероприятий по сбору информации о развитии ситуации в водоёмах региона, в том числе отбора проб биоматериала, проб воды и грунтов из мест миграции семги, накоплению статистических данных и их анализа.