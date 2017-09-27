В Никель из Москвы привезли футбольное «поле»

В Печенгском районе по-настоящему хорошего футбольного поля, на котором можно было бы проводить соревнования, спортивные праздники, фестивали и многое другое, ни в одном из населённых пунктов нет. Но скоро ситуация может измениться, причём кардинально. Недавно в Никель из Москвы было доставлено покрытие для футбольного поля.

- Всё началось с инициативы группы жителей посёлка, изъявивших желание поучаствовать в программе по благоустройству футбольных полей, – рассказал глава администрации Андрей Пономарёв. – После того, как мы собрали порядка 300 подписей, было подготовлено коллективное обращение в областной комитет по спорту, получившее поддержку губернатора, составлена заявка и как результат - регионом получена субсидия около 11 млн рублей для покупки поля.

Виктор Кирюшкин, руководитель спорткомплекса «Металлург», лично занимался оформлением документов и вёл переговоры с подрядчиком о сроках, когда можно будет забрать поле. «На сегодняшний день оно уже в районе, – делится Виктор Владимирович. – 7 тысяч квадратных метров газона и всё необходимое оборудование для того, чтобы привести его в надлежащий вид».

Впереди - подготовка площадки поля, чтобы оно было ровное и с дренированием, а затем будет проводиться укладка покрытия на территории стадиона «Труд». Однозначно, что активные работы начнутся уже в следующем году. А пока администрации городского поселения и СК «Металлург» предстоит заниматься решением большого круга вопросов и, прежде всего, по финансированию этого мероприятия.

-Укладка поля обойдётся ориентировочно в 12 миллионов рублей, – отметил Виктор Кирюшкин. – В одиночку нам не осилить это финансовое бремя. Поэтому будем выходить на Совет депутатов муниципального образования и Кольскую ГМК.

Руководитель спортивного учреждения сегодня полон энтузиазма и далеко идущих планов: согласитесь, стать обладателями покрытия для футбольного поля целого стадиона - событие неординарное. «Это будет единственное сертифицированное поле в Печенгском районе не только для большого футбола, но и для массы других мероприятий отечественного и международного уровней», - говорит директор СК «Металлург».