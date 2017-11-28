В Никеле благоустроен сквер на придомовой территории

В Никеле в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» реализован проект благоустройства территории общего пользования - сквера, расположенного между домами № 2 по улице Печенгской и № 18 по проспекту Гвардейскому.

Подрядчиком выполнены все предусмотренные контрактом работы и приняты уполномоченными представителя заказчика. Все работы подрядной организацией выполненные качественно и раньше установленного контрактом срока. В результате успешной реализации приоритетного проекта в Никеле появился благоустроенный освещенный сквер, в котором жители и гости посёлка любых возрастных групп могут организовать свой досуг и отдых даже в условиях полярной ночи.