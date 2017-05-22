В Никеле «Ночь музеев» посвятили культуре и традициям коренного малочисленного народа Севера Мурманской области

В минувшую субботу в Историко-краеведческом музее поселка Никель состоялась Всероссийская акция «Ночь музеев», в которой приняли участие руководитель ГОБУ «Центр народов Севера» Надежда Чупрова и президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева. Открыла мероприятие директор музея Елена Попова.

Президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева рассказала жителям посёлка Никель о культуре и традициях коренного малочисленного народа Севера Мурманской области - саамов. В стенах Историко-краеведческого музея звучала саамская речь и были представлены традиционная одежда, головные уборы, элементы декоративно-прикладного творчества этого народа.

Надежда Чупрова, руководитель ГОБУ «Центр народов Севера», рассказала о быте, традиционных занятиях, религии саамского народа и передала в фонд музея комплект книг саамских авторов, выпущенных учреждением.

Также в рамках мероприятия мастера рукоделия Олеся Логачева и Оксана Сооб провели мастер-классы по плетению узоров и созданию саамского оберега.