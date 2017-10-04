Мурманская область. Арктика04.10.17 08:15
В Никеле откроется передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея
6 октября в Историко-краеведческом музее Печенгского района состоится открытие передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «История становления и развития моногородов Мурманской области».
В Мурманской области сконцентрировано наибольшее число моногородов российской Арктики. На выставке будут представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, иллюстрирующие историю городов и предприятий, благодаря которым они были основаны.
Выставка работает до 19 октября.
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