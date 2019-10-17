Сегодня в Никеле открылись IX Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества. Центральным событием форума стало пленарное заседание – панельная дискуссия «Сотрудничество на Севере». С приветственным словом к участникам IX Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества обратился заместитель губернатора Роман Дурягин. Заместитель главы региона отметил, что нынешний форум проходит в преддверии значимой для обеих стран даты – 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка.

«Эта площадка – хороший повод сверить часы, обменяться актуальной информацией из первых рук по всему спектру нашего двухстороннего взаимодействия. Обладая уникальным опытом приграничного сотрудничества, Мурманская область по-прежнему открыта для взаимодействия с норвежскими партнерами. В наших силах и в наших ближайших планах сделать жизнь на севере еще более привлекательной, используя широкий арсенал инструментов, который предлагает нам наш приграничный статус», – подчеркнул Роман Дурягин.

Программа мероприятия включает панельную сессию и ряд тематических секций с привлечением представителей региональных властей, муниципальных образований, научного и бизнес-сообщества, дипломатических миссий и общественных организаций России и Норвегии.

Ключевыми темами обсуждения стали вопросы экономического развития приграничных территорий, молодежного и культурного взаимодействия. Отдельные дискуссии посвящены туризму, расширению экспортного потенциала приграничья и историческим событиям, связанными с 75-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка.