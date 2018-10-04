В Никеле открылись VIII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества

Сегодня в Никеле начали работу VIII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества, организованные министерством экономического развития Мурманской области при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и российского Министерства иностранных дел. В пленарном заседании принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин.

Приветствуя участников мероприятия от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что эта диалоговая площадка с каждым годом динамично развивается, и по растущему количеству гостей можно судить о её востребованности. Четверть века сотрудничества в рамках Баренцева/Евроарктического региона положительно отразились на межрегиональном взаимодействии.

«Сегодня у молодежи есть широкие возможности для изучения норвежского языка, стажировки в соседней стране, жители приграничья посещают Киркенес по упрощенной схеме. Мы проводим много совместных культурных мероприятий. Будущее Баренцева/Евроарктического региона формируется сегодня. Перед нами встают новые совместные задачи, прежде всего, развитие экономического потенциала, создание комфортной и современной социальной и транспортной инфраструктуры, применение высоких технологий и, конечно, защита и охрана окружающей среды», – подчеркнул Роман Дурягин.

В двухдневной программе мероприятий – семинары, дискуссии, работа диалоговых площадок и мастер-классов. Кроме того, в рамках Дней Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества две передвижные выставки представит Мурманский областной краеведческий музей. Выставка «Мурманская область: история и современность» в визит-центре заповедника «Пасвик» приурочена к 80-летнему юбилею Мурманской области. Посетители смогут не только познакомиться с историей каждого района Мурманской области, но и узнать о его жизни сегодня. На выставке «Торговля на Севере» в Историко-краеведческом музее Печенгского района будут представлены документы Мурманского областного краеведческого музея, отражающие историю внутренней и внешней торговли на Кольском Севере в XVIII – нач. XX вв. и рассказывающие о знаменитом «поморском торге».