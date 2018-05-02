В Никеле открывается передвижная выставка «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье»

3 мая в 10.00 в Историко-краеведческом музее Печенгского района открывается передвижная выставка «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье» (п. Никель, ул. Печенгская, 1а).



На выставке представлены уникальные фотографии и документы, ярко характеризующие суровые военные будни Мурманска. Это ожесточенные воздушные бои, кипевшие над городом в 1941-44 годах, вражеские авианалёты, пиком которых стала бомбежка лета 1942 года, разрушившая город, и круглосуточная работа мурманских предприятий во имя победы. Героический труд портовиков, даже во время налетов вражеской авиации разгружавших союзные транспорты, промысел рыбаков тралового флота, который велся в районах боевых действий, под постоянной угрозой нападения врага и неустанная работа тружеников судоверфи и рыбокомбината, порой сутками не выходивших из цехов. Эта выставка рассказывает о стойкости, героизме и мужестве мурманчан во время Великой Отечественной войны.



Выставка работает до 1 июня.