Мурманская область. Арктика22.10.18 14:43
В Никеле отметили 74-ую годовщину освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков
В Никеле, у Мемориала павшим защитникам Заполярья, прошёл торжественный митинг в честь 74-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Митинг открыла заместитель председателя Совета депутатов гп Никель Нина Пахомова. Затем перед собравшимися выступили депутат Мурманской областной думы Андрей Фоменко, глава Печенгского района Александр Морозов, мэр коммуны Сёр-Варангер Руне Рафаэльсен, начальник плавильного цеха Вартан Мазманян, заместитель командира мотострелковой бригады Виталий Кириченко, сообщает «ПЕЧЕНГА ONLINE».
Наместник Трифонов Печенгского монастыря игумен Давид совершил литию по погибшим при взятии Никеля воинам.
К Мемориалу были возложены венки и живые цветы.
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