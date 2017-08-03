В Никеле отметят Международный день коренных народов мира

В Мурманской области стало доброй традицией ежегодно отмечать Международный день коренных народов мира в разных городах и селах региона. В этом году основные праздничные мероприятия состоятся 6 августа в Никеле на площадке Дома культуры «Восход» (улица Октябрьская, 1).

Гостей праздника ждёт яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и выступлениями исполнителей. На выставке-продаже изделий декоративно-прикладного творчества мастера из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Никеля и Ловозера представят предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов по плетению саамских поясов и изготовления изделий из кожи оленя. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, женскому саамскому футболу) и саамской кадрили.

Окунуться в уникальный мир северного народа позволит экспозиция предметов саамского быта, а уличная торговля порадует гостей праздника блюдами национальной кухни.

Для юных участников праздника на площади будут работать детские аттракционы.

Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и костром единения в исполнении саамского нойда.

Торжественное открытие праздника состоится в 14.00.