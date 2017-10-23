В Никеле почтили память защитников Заполярья

Торжественный митинг в приграничном поселке, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, начался с шествия колонн из представителей воинский частей и «Бессмертного полка». В мероприятиях принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- Ежегодно в октябре мы собираемся в городах и поселках Мурманской области, чтобы отдать дань уважения всем, кто защищал наш родной край в годы Великой Отечественной войны, кто проявил героизм и отвагу в Петсамо-Киркенесской операции. Мы - наследники поколения победителей - должны помнить и гордиться ратными подвигами своих земляков и так же беззаветно любить свою Родину, преданно служить на благо Отечества, - с такими словами спикер Думы обратился к собравшимся.

Он адресовал особые слова благодарности ветеранам, труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны.

В завершение участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложением цветов к подножию мемориала «Защитникам Заполярья».