В Никеле полицейские напомнили гражданам о мерах по профилактике дистанционных мошенничеств

На днях в центральной библиотеке поселка Никель Печенгского района начальник ОМВД России по Печенскому району подполковник полиции Алексей Семенов провел встречу с населением. Основной темой разговора с жителями поселка стала профилактика дистанционных мошенничеств. Алексей Владимирович довел общую информацию о преступлениях данного вида, привел основные способы и предлоги обмана, которые используют злоумышленники, чтобы завладеть денежными средствами граждан.

Всего на территории района в текущем году зарегистрировано 49 дистанционных мошенничеств - на 31% меньше в сравнении с прошлым годом. Благодаря постоянной профилактической работе полиции большинство жителей Заполярья знают о мошенничествах, и все чаще сотрудники полиции возбуждают уголовные дела по фактам попытки обмана, так как северяне не переводят мошенникам денежные средства. Такие дела расследуются наравне с завершенными мошенничествами. Главное – привлечь преступников к ответственности.

Так, на днях сотрудниками ОМВД России по Печенгскому району возбуждено уголовное дело по факту попытки мошенничества. В полицию обратился житель пос. Верхнее Луостария. Заявитель пояснил, что его аккаунт в популярной социальной сети был взломан неизвестными и от его имени мошенники стали рассылать сообщение с просьбой о займе денежных средств. Бдительные знакомые владельца аккаунта сразу же сообщили ему о несанкционированной рассылке, мужчина сменил пароль доступа к своей странице, а о попытке мошенничества сообщил в полицию. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Такие примеры, отметил Семенов, стали возможными благодаря постоянной профилактике, которую вместе с сотрудниками полиции проводят средства массовой информации и общественные организации.

В ходе встречи начальник ОМВД России по Печенскому району ответил на вопросы присутствующих. Важно, чтобы о способах обмана граждане сообщали своим знакомым и родственникам, особенно пожилым людям, так как именно они чаще всего становятся жертвами дистанционных мошенничеств, отметил Алексей Семенов, подводя итоги беседы.