В Никеле ранее судимый местный житель ночью ограбил мужчину

Ночью в дежурную часть ОМВД России по Печенгскому району от жителя Никеля поступило сообщение об ограблении. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны Росгвардии. Полицейские установили, что потерпевший, возвращаясь из увеселительного заведения, увидел компанию, от которой отделился мужчина и, приставив нож к его горлу, потребовал все имеющиеся у него денежные средства. Северянин, испугавшись, отдал злоумышленнику 2,5 тысячи рублей.

Спустя непродолжительное время сотрудники полиции и Росгвардии задержали ранее судимого жителя Никеля, который на момент задержания успел потратить в баре неподалеку от места преступления половину суммы, похищенной у потерпевшего. Злоумышленник признался в содеянном и выдал оставшуюся часть денег. Также сотрудники полиции изъяли у него складной нож, с помощью которого было совершено разбойное нападение.

По факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 19.24 КоАП РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.