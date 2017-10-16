В Никеле состоялась конференция «Экологическое образование и просвещение – путь к сохранению Арктики»

6 октября в Никеле на базе визит-центра заповедника «Пасвик» состоялась конференция «Экологическое образование и просвещение – путь к сохранению Арктики», организатором которой выступило министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. Конференция проходила в рамках VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества.

В работе конференции приняли участие преподаватели и студенты высших учебных заведений Мурманска, сотрудники научных и природоохранных организаций. В ходе конференции состоялось обсуждение вопросов реализации в регионе эколого-просветительских проектов и программ, международных экологических программ. Завершил мероприятие показ документального фильма об особо охраняемых природных территориях регионального значения «Хранители Севера», снятый по заказу минприроды Мурманской области.