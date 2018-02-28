В Никеле сотрудники центральной библиотеки провели «Неделю молодого избирателя»

В целях формирования у молодежи активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной и политической жизни страны сотрудники центральной библиотеки провели «Неделю молодого избирателя».

Для студентов Печенгского политехнического техникума состоялся час политического общения с Тимохиной Любовью Викторовной по теме «Выборы президента Российской Федерации». Любовь Викторовна Тимохина рассказала о предстоящих выборах, организации выборной кампании и о том, что нужно знать молодым избирателям, которые участвуют в выборах впервые. Общественница ответила на вопросы, касающиеся выборов, внутренней и внешней политики государства.

Библиотекари провели игру «Я - будущий избиратель». Участники подбирали синонимы, разбирались в избирательной лингвистике, решали правовые ситуации, прошли тест на знания конституционного и избирательного права.

Интерес у студентов вызвала акция «Если бы я был Президентом». Её участники прошли опрос, поучаствовали в медиаигре «Квиз. Избирательное право» и в лотерее «Словарик избирателя». Печенгская молодёжь ответила на главный вопрос акции – «Если бы я был президентом, я бы...».

Студенты выбрали следующие ответы: провел бы реформы в образовании и увеличил бы количество бюджетных мест в вузах; увеличил бы зарплаты всем гражданам страны; сделал бы достойную пенсию; улучшил бы международные отношения с США; больше бы уделял внимания молодежной политике; построил бы больше досуговых учреждений для молодёжи; нещадно боролся бы с коррупцией; больше бы уделял внимания материнству и детству; поднял бы медицину на достойный европейский уровень.

Также в рамках «Недели молодого избирателя» состоялась деловая игра «Зачем нам нужен президент?», участниками которой стали учащиеся школы № 3. Юные граждане совершили путешествие в страну «Закония». Они познакомились с понятием «демократическое государство», узнали, кто такой президент и для чего он нужен.

Школьники, разделившись на две команды «Умники» и «Знатоки», посоревновались между собой в знаниях государственной символики, конституционного устройства Российской Федерации, навыках избирательного права. Ответили на вопросы викторины, поучаствовали в правовой лотерее, сложили пазлы государственного флага и герба.

Старшеклассники познакомились со статусом президентства в Российской Федерации, закрепили свои знания с помощью медиавикторины «Российская Федерация» и приняли участие в выборах президента страны «Закония». Ребята сами проводили выборы, вели наблюдение, подсчитывали голоса. Победитель медиавикторины «Российская Федерация» получил поздравления, медаль и памятные подарки.