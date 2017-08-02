В Никеле в плавцехе Кольской ГМК построен корпус крановой эстакады

В Никеле в плавильном цехе Кольской ГМК завершился этап строительных работ по проекту создания крановой эстакады. Она позволит оптимально эксплуатировать подъемно-транспортное оборудование цеха, и, в первую очередь, избежать невынужденных простоев.

Три мостовых крана, которые используют в главном пролете цеха никельские металлурги, предназначены для загрузки материалов в конвертеры и розлива полученного после плавки файнштейна. В соответствии с техническими нормами, каждый кран ежемесячно должен пройти 3 процедуры технического обслуживания и 1 раз в квартал встать на текущий ремонт. Однако существующая схема их расположения создает определённые неудобства. В частности, средний кран при перемещении в ремонтную зону блокирует один из крайних кранов, «выключая» его из технологических процессов.

Проект создания крановой эстакады нацелен на решение этой проблемы. Сама эстакада представляет собой пристройку к основному корпусу конвертерного отделения высотой 34 метра, шириной 30 и длиной 31,9 метра. Её размеры позволят одновременно направлять в ремонтную зону все 3 цеховых крана. А установленные на эстакаде 4 лебедки переподъёма грузоподъемностью в 20 тонн каждая будут способны приподнимать над рельсовыми путями один кран, чтобы выпустить в рабочий пролет 2 других.

- Фактически в цехе впервые появится специализированное рабочее место ремонта кранов, - отмечает главный инженер плавильного цеха Кольской ГМК Олег Климук. – Таким образом мы рассчитываем повысить эффективность эксплуатации и обслуживания кранового хозяйства, и исключим возможность влияния регламентных работ по кранам на ритмичную работу цеха.

В ближайшее время начнутся работы по монтажу оборудования эстакады: помимо лебедок там будут установлены 4 поворотные кран-балки грузоподъемностью 3,2 тонны и 2 тельфера грузоподъемностью 5 тонн для ремонта кранов. На реализацию этого проекта Кольская ГМК направляет более 120 млн рублей.