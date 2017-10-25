В Никеле выявлены нарушения в содержании кладбищ

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка исполнения земельного законодательства и законодательства о погребении и похоронном деле, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности администрации муниципального образования городское поселение Никель.

Установлено, что в собственности администрации находится 3 кладбища. Одно из указанных кладбищ расположено на земельном участке, который относится к категориям земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием под иными объектами специального назначения. Также установлено, что у администрации отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых расположено 2 кладбища.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главы администрации г.п. Никель прокурором района внесено представление.

Также при осмотре кладбищ установлено, что в нарушение пп. 13.1.3, 13.3, 14.13 Положения «О порядке организации погребения, похоронного дела, благоустройства и содержания муниципальных кладбищ на территории муниципального образования г.п. Никель Печенгского района Мурманской области», утвержденного решением совета депутатов г.п. Никель Печенгского района от 19.05.2017 №31, и п. 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 на территории кладбищ отсутствуют огражденные площадки для мусоросборников, имеющие твердое покрытие, контейнеры для мусора в ветхом состоянии, на кладбище отсутствуют дорожки с указателями номеров кварталов, вход на кладбище никак не оборудован, отсутствуют схемы, вывески, место для стоянки не оборудовано, кладбище не ограждено, на территории разбросан строительный и бытовой мусор.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес администрации Печенгского района внесено представление.

Рассмотрение представлений находится на контроле в прокуратуре района.