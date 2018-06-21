В ночь на 22 июня все жители Мурманска смогут помочь ветеранам не только словом, но и делом

Благотворительный фонд «Память поколений» примет участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», которая ежегодно проходит в канун годовщины начала Великой Отечественной войны. Акция объединяет 44 региона России, жители которых зажигают свечи в День памяти и скорби, когда страна вспоминает погибших. Традиционно к общенациональному проекту присоединился Фонд «Память поколений»: в ночь с 21 на 22 июня партнеры фонда, «Волонтеры Победы», будут раздавать значки «Красная гвоздика» в местах проведения акции в обмен на символические пожертвования. Собранные деньги пойдут на приобретение средств реабилитации, медицинского оборудования, лекарств и прочих видов помощи ветеранам Мурманской области.

«Память поколений» и «Свеча памяти» — уже в названиях отражено то, что объединяет не только фонд и акцию, но и всю страну. Эта память о тех, кто погиб, защищая свою Родину. Но помнить — значит ещё и помогать, и, присоединяясь к «Свече памяти», мы стремимся донести эту идею до максимального количества неравнодушных людей. Внести свой вклад в развитие благотворительной традиции помощи ветеранам можно в любой момент, а надев значок «Красная гвоздика» в День памяти и скорби, каждый может почувствовать сопричастность к проекту всероссийской важности», — говорит Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений».