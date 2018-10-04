В «Норебо» рассказали о «правовом беспределе» и попытках рейдерского захвата компании

На прошлой неделе в офисах рыбопромышленного холдинга «Норебо» прошли обыски. Шерстили компанию оперативники и следователи из Москвы. Наша телекомпания делала по этому поводу специальный репортаж. Сегодня в компании «Норебо» состоялась пресс-конференция, на которой журналистам рассказали, с чем связан визит силовиков в офисы холдинга.

По словам сотрудников компании, инициированы обыски были бывшим акционером компании господином Тугушевым. Он ранее, когда переходил на работу в госорганы, свои акции продал, а сегодня пытается вернуть их обратно. До этого многочисленные обращения в правоохранительные органы Тугушеву не помогли. Следователи несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлениям экс-акционера «Норебо». Не добившись желаемого в России, Тугушев обратился в Высокий суд Лондона. Помощи в поисках «доказательств» мужчина попросил у агентов спецслужб Англии.

Обыски сотрудники «Норебо» связывают именно с этими событиями, произошли они примерно в одно время. Целью, считают организаторы пресс-конференции, является попытка дезорганизовать работу компании и, впоследствии, обанкротить её.

Сотрудники «Норебо» собираются писать заявления Президенту страны, в надзорные и контролирующие органы. Материалы дела, в связи с которым в компании и прошли обыски, юристы компании до сих пор не получили.