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Мурманская область. Арктика04.10.18 15:39

В «Норебо» рассказали о «правовом беспределе» и попытках рейдерского захвата компании

На прошлой неделе в офисах рыбопромышленного холдинга «Норебо» прошли обыски. Шерстили компанию оперативники и следователи из Москвы. Наша телекомпания делала по этому поводу специальный репортаж. Сегодня в компании «Норебо» состоялась пресс-конференция, на которой  журналистам рассказали, с чем связан визит силовиков в офисы  холдинга.

По словам сотрудников компании, инициированы обыски были бывшим акционером компании господином Тугушевым. Он ранее, когда переходил на работу в госорганы,  свои акции продал, а сегодня пытается вернуть их обратно. До этого многочисленные обращения в правоохранительные органы Тугушеву не помогли. Следователи несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлениям экс-акционера «Норебо». Не добившись желаемого в России, Тугушев обратился в Высокий суд Лондона. Помощи в поисках «доказательств» мужчина попросил у агентов спецслужб Англии. 

Обыски сотрудники «Норебо» связывают именно с этими событиями, произошли они примерно в одно время. Целью, считают организаторы пресс-конференции, является попытка дезорганизовать работу компании и, впоследствии, обанкротить её.

Сотрудники «Норебо» собираются писать заявления Президенту страны, в надзорные и контролирующие органы. Материалы дела, в связи с которым в компании и прошли обыски, юристы компании до сих пор не получили.

Комментарии

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Последние комментарии

Юлия
04.10.18 16:47
Наталия, а Вас то чем "заколебало Норебо"? И где связь рыбопромышленников с Папой Римским? Я Вам сочувствую очень, видимо, новостей, ожидаемых Вами так и не случилось(((((
Комментарий к новости:О давлении на рыбопромышленников, обысках и попытках рейдерского захвата расскажут журналистам
Виктор
04.10.18 16:42
Вообще, в чем смысл этих т***х передач от вашего Арктик ТВ? Разжалобить народ на уровне Мурманской деревни и напугать моряков, которые вообще не понимает что у господ происходит? Те кто давно "в теме"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Виктор
04.10.18 16:24
Почитал эту вашу "Пресс Конференцию". А что нигде ничего не говорится про то, что подписи на продажу акций Тугушевым поддельные были? что кстати подтвердила экспертиза почерка! Кроме того, при задерж
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
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