В Норвегии обсудили вопросы регулирования озера Инари

В городе Карашйоке на севере Норвегии прошла встреча уполномоченных от России, Финляндии и Норвегии, посвященная вопросу совместного регулирования водного режима озера Инари. Российскую сторону представляли заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ПАО «ТГК-1» Геннадий Семёнов, директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Станислав Назаров и директор Каскада Пазских ГЭС Николай Воробьев.

На встрече был подписан протокол совещания уполномоченных по вопросам регулирования режима озера Инари, а также согласована программа пропусков до 30 июня 2019 года с учётом технического обслуживания гидроэлектростанций. Энергетики и экологи уделили внимание вопросам изменения климата. Участники встречи посетили Саамский парламент (Sametinget) и Riddo Duttoar Museummi.

«Встречи трёхсторонней комиссии по регулированию озера Инари позволяют оперативно решать вопросы, возникающие в ходе работы сложного гидроэнергетического комплекса. В числе основных задач – разработка и контроль графиков сброса воды, координация ремонтов оборудования на российских и норвежских гидростанциях. Но главная и общая цель, которая объединяет нас, – минимизация воздействия на экосистему Инари. Необходимо всестороннее изучать экологические прогнозы, следить за изменением климата, совместно вырабатывать оптимальные режимы работы гидростанций для сохранения биоразнообразия крупнейшего водоема Финляндии», – отметил Геннадий Семёнов.

Напомним, трёхстороннее соглашение «О регулировании водного режима озера Инари посредством гидроэлектростанции Кайтакоски» было подписано в 1959 году между правительствами СССР, Норвегии и Финляндии. Предметом соглашения является контроль уровня воды в находящемся на территории Финляндии озере Инари и вытекающей из него реке Паз, проходящей по территории Финляндии, России и Норвегии.

На реке расположено семь гидроэлектростанций, из которых пять объединены в Каскад Пазских ГЭС ПАО «ТГК-1» и две входят в энергетический комплекс Норвегии.