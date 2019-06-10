В Норвегии прошло заседание рабочей группы Арктического совета по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации

В норвежском городе Будё 3-6 июня состоялось очередное заседание Рабочей группы Арктического совета по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации (EPPR). В заседании рабочей группы приняли участие представители всех государств-участников Арктического совета (Российская Федерация, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США Финляндия, Швеция), а также наблюдатели от Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, Японии, Сингапура, Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца и др.

На заседании обсуждались вопросы работы группы EPPR с момента предыдущего заседания, внесения изменений в текущие проекты, подготовки к министерской сессии Арктического совета в 2020 году, предложения по новым проектам и др.

В рамках мероприятия была проведена встреча экспертной группы по реагированию на загрязнения нефтью морской окружающей среды, а также впервые в истории группы - семинар по научно-техническому исследованию загрязнений нефтью в Арктике.

От ФГБУ «Морспасслужба» в данном заседании принял участие главный специалист отдела ликвидации разливов нефти Управления аварийно-спасательных работ и ликвидации разливов нефти Андрей Кушев.