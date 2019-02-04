В Норвегии состоится мероприятие, посвященное обсуждению экологической ситуации в приграничной зоне, на которое не пригласили соседей - представителей Мурманской области

Мурманская область – один из самых развитых промышленных регионов Северо-Запада России, поэтому вопросы экологии имеют приоритетное значение в работе областного правительства. Наряду с другими техногенными факторами на постоянном контроле находится состояние атмосферного воздуха. По статистике, с 1998 года выбросы предприятий компании Норникель в Печенгском районе сократились более чем в два раза. Компания Норникель давно зарекомендовала себя как одна из наиболее открытых и реализующих эффективную природоохранную политику.

Действительно, в периоды неблагоприятных метеоусловий службы мониторинга фиксируют случаи превышения предельно допустимых концентраций. Эти случаи носят, как правило, кратковременный, разовый характер. При наступлении такого неблагоприятного периода Норникель принимает все необходимые меры по ограничению производства, чтобы не допустить превышения установленных норм концентрации загрязняющих веществ.

«Мы со всей ответственностью подчеркиваем, что правительство области и муниципалитеты Печенгского района всегда готовы к открытому диалогу и обсуждению вопросов состояния окружающей среды. Готовы участвовать, в том числе и в мероприятиях, организуемых норвежскими природозащитными государственными и общественными организациями. Как нам стало известно, в начале февраля 2019 года в Норвегии состоится мероприятие, посвященное обсуждению экологической ситуации в приграничной зоне. К сожалению, представители региональных и муниципальных властей, промышленности Мурманской области, по нашей информации, на это мероприятие не приглашены, несмотря на готовность к участию в нём», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.