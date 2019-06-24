В Норвегии увековечили память о советских военных лётчиках

В окрестностях города Варде в День памяти и скорби состоялось торжественное открытие памятника советским пилотам, погибшим в ходе воздушных боев над полуостровом Варангер в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие депутат Мурманской областной Думы Андрей Фоменко, представители администрации Печенгского района, Генконсульства России в Киркенесе, делегации из Североморска, Архангельской области, российских волонтёров и краеведов.

Андрей Фоменко подчеркнул, что это важное и значимое событие, как для норвежской стороны, так и для россиян: «Памятник станет важным символом нашей памяти о лётчиках, отдавших жизни, и всех павших в годы Великой Отечественной войны».