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Мурманская область. Арктика24.09.18 07:20

В Норвегии задержали россиянина, обвиняемого в незаконной информационной деятельности, а в Финляндии ведётся следствие в отношении фирмы, занимавшейся отмыванием денег в особо крупных размерах

Посольство РФ в Норвегии 23 сентября подтвердило факт задержания норвежской стороной российского гражданина.

«Посольство Российской Федерации подтверждает факт задержания 21 сентября 2018 года в аэропорту города Осло российского гражданина после его участия в международном семинаре в норвежском парламенте. Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина», - сказано в заявлении российской дипмиссии на ее странице в «Facebook».

Гражданин РФ, имя которого не раскрывается, был задержан 21 сентября в аэропорту Осло, его подозревают «в незаконной информационной деятельности».

Известно, что россиянин приехал в норвежскую столицу, чтобы принять участие в семинаре, проходившем в парламенте страны.

А в Финляндии в эти выходные в архипелаге Турку была проведена операция, в которой, по сведениям службы новостей «Yle», участвовало свыше ста представителей правопорядка. В ходе операции полицейские провели обыски в домах, а также проверили офисы зарегистрированной в Финляндии компании, владельцы которой находятся в другой стране Евросоюза. Полиция не раскрывает название компании.

Центральная криминальная полиция подозревает, что фирма занималась отмыванием денег в особо крупных масштабах, а также использовала для работы нелегалов. Что касается финансовых махинаций, речь идёт о нескольких миллионах евро.

В ходе операции были конфискованы материалы, а также допрошены семь человек, из которых двое задержаны. Среди допрошенных - граждане нескольких стран. Утром в воскресенье полиция сообщила ещё об одном задержании. Ближе к вечеру стало известно, что полиция отпустила одного из задержанных.

В программе «Spotlight» ранее в этом году сообщалось о том, что компания, связанная с россиянами, имела проблемы с финскими властями, так как предоставляла услуги по размещению туристов в нарушение полученного от финских властей разрешения на строительство.

Полиция отказалась подтвердить, велись ли обыски именно в этой компании.

Полиция характеризует дело как «нормальное уголовное расследование экономических преступлений».

Операция велась силами Центральной криминальной полиции, местной полиции, Пограничного ведомства и Оборонительных сил. Очевидцы сообщали, что большое количество полицейских, одетых в балаклавы и оснащенных автоматическим оружием, было замечено в Парайнен в непосредственной близости от прибрежного дома, принадлежащего компании «Airiston Helmi Oy». По сведениям «Yle Spotlight», фирма связана с россиянами. Полиция не подтверждает название фирмы, в отношении которой ведётся расследование.

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