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Мурманская область. Арктика05.03.19 14:35

В норвежском Киркенесе при участии представителей «Норникеля» состоялась международная конференция, посвященная развитию сотрудничества в Баренцевом регионе

Следуя общемировой стратегии снижения воздействия промышленности на окружающую среду, участники форума уделили особое внимание вопросам долгосрочного развития региона и перспективам освоения Арктики.

В числе участников конференции — министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде, посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили, статс-секретарь МИД Финляндии Матти Анттонен, мэр муниципалитета Сёр-Варангер Рюне Рафаэльсен, представители бизнеса и научных организаций Норвегии, Финляндии, России и ряда других стран. Мурманскую область представлял первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

В ходе панельной дискуссии «Индустрия 4.0 — Четвертая промышленная революция: технологии и окружающая среда» с докладом о перспективах цифровой трансформации промышленных объектов и технологических процессов выступил директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев. В своем выступлении директор департамента отметил скачкообразный рост диджитализации крупнейших промышленных компаний (в том числе, сырьевого сектора) за последние годы. «Цифровые технологии оптимизируют производство и логистику, принося ощутимый финансовый эффект. Кроме того, производство становится чище, что позитивно сказывается на состоянии окружающей среды и напрямую влияет на международные рейтинги социальной ответственности компаний», — пояснил он. В качестве примера Дмитрий Григорьев привёл технологию Big Data, внедрение которой на одном только переделе способно экономить $25 млн в год.

Учитывая столь значительный экономический эффект, возрастает и роль безопасного непрерывного функционирования информационных инфраструктур предприятий и компании в целом.

«Киберзащита производства и технологических процессов уже перешла в разряд первостепенных корпоративных политик. В «Норникеле»  этому уделяется первостепенное значение. Совсем недавно ведущей сертификационной компанией BSI вручён Сертификат соответствия систем информационной безопасности Мурманского транспортного филиала «Норникеля»  (МТФ) требованиям международного стандарта ISO 27001. Если учесть, что МТФ — основной порт на пути доставки наших грузов на экспорт, а также усиление международных требований кибербезопасности мореплавания, данный факт положительно сказывается на инвестиционной привлекательности компании и её деловой репутации», - подчеркнул Дмитрий Григорьев.

Он также отметил глобальный характер киберугроз и необходимость международной и межкорпоративной координации в этой сфере. В качестве первого шага в данном направлении представитель «Норникеля» предложил рассмотреть в рамках будущей Киркенесской конференции вопросы практического взаимодействия государственных структур и частных корпораций по предотвращению кибератак на социальные и промышленные объекты.

«По моему глубокому убеждению, Баренцев регион является оптимальным местом для обмена опытом и разработки моделей глобальной системы информационной безопасности», — сказал руководитель департамента «Норникеля».

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