В норвежской коммуне Вардё был рассмотрен вопрос установки памятника советским лётчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков 13 марта посетил норвежскую коммуну Вардё. В ходе рабочей поездки он провёл встречи с мэром коммуны Робертом Енсеном и представителями общественной организации «NORU» (Дружба России и Норвегии).

В рамках встреч обсуждались вопросы организации проведения перспективных совместных проектов, молодёжных спортивных соревнований, выступлений музыкальных коллективов. Был рассмотрен вопрос об установке в г.Вардё памятника советским лётчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Достигнуто соглашение с директором Музея Сёр-Варангера о проведении в Североморске конференции музейных работников в ноябре этого года.

Кроме того, глава ЗАТО г.Североморск обратился с приветственным словом к участникам семинара, посвященного освобождению Норвегии от фашисткой оккупации, партизанскому антифашистскому движению на территории Норвегии, сотрудничеству СССР и Норвегии в период Второй мировой войны.

Это ответный визит главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова в норвежский Вардё. В октябре 2017 года Североморск посетил мэр коммуны Вардё Роберт Енсен.

Соглашение о сотрудничестве между ЗАТО г.Североморск и коммуной Вардё было подписано в 2016 году. Основная его цель - развитие взаимоотношений в гуманитарной сфере.