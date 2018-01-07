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Мурманская область. Арктика07.01.18 10:55

В Новогоднем турнире по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги победила команда морской пехоты СФ «Спутник»

На стадионе в посёлке Малое Сафоново Мурманской области вчера состоялось торжественное закрытие Новогоднего турнира  по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. На  церемонии закрытия турнира, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил всех юных хоккеистов со спортивными достижениями, пожелал дальнейших спортивных побед, а также отметил значимость развития детского хоккея и спортивного воспитания подрастающего поколения.

Среди детских команд первое место заняла команда морской пехоты СФ «Спутник». Серебренным призером стала детская команда подводных сил флота «Тайфун», а замкнула тройку лидеров детская команда одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец». Командующим Северным флотом адмиралом Николаем Евменовым наградил победителей турнира кубками и медалями, а также сладкими подарками. Детским командам «Арктика» и «Гроза», принявших участие в турнире, были вручены сладкие подарки.

По результатам Новогоднего турнира по хоккею с шайбой среди детских команд лучшим вратарем был признан Никита Наумов из команды «Арктика», а лучшим игроком – Алексей  Алдохин из «Армейца».

В ходе финальных игр детская хоккейная команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза» со счетом 3:1 одолела детскую команду «Арктика» арктической мотострелковой бригады. Матч юных хоккеистов одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец» и детской команды подводных сил флота «Тайфун» закончился со счётом 0:8. Детская хоккейная команда морской пехоты СФ «Спутник» со счётом 6:2 победила детскую команду «Армеец». После чего, юные хоккеисты команды «Спутник» выиграли детскую команду подводных сил флота «Тайфун» со счётом 3:0.

Как сообщает пресс-служба СФ, впервые детский турнир по хоккею с шайбой состоялся на Северном флоте 15 января 2017 года. Игры проходили между тремя детскими командами «Альбатрос», «Спутник» и «Гроза». В настоящее время на Северном флоте сформировано уже пять детских команд, в которых играют школьники в возрасте от 6 до 14 лет. Работа по развитию детско-юношеского хоккейного движения в гарнизонах лота продолжается. Ожидается, что к концу года количество детских команд возрастет не менее, чем вдвое.

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