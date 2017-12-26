В новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги определились первые четвертьфиналисты

В стартовавшем на Северном флоте новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги определились первые четвертьфиналисты в обоих дивизионах. Ими стали команда управления и штаба флота «К-21», уверенно победившая сборную управления поисковых и аварийно-спасательных работ «Спасатель» со счётом 7:4, и «Армеец» из посёлка Кильдинстрой, выигравший на выезде у команды мотострелковой бригады из Алакуртти «Арктика» со счётом 7:3.

Во втором дивизионе в четвертьфинал вышли сборная соединений противолодочных и десантных кораблей Северного флота «Шквал», которая 24 декабря одолела хоккеистов команды мотострелкового соединения из Печенги «Штурм» с минимальным перевесом 5:4. Вторым четвертьфиналистом стали моряки тяжёлого атомного крейсера «Пётр Великий» из одноимённой команды. Они вчера также с минимальным разрывом в счёте 6:5 выиграли на выезде у хозяев ледовой площадки гарнизона Североморск-3 — команды «Палубник».

Соперником «Петра Великого» станет победитель встречи команд «Ракета» и «Полярная звезда», которая проёдёт завтра в Мурманском спорткомплексе «Авангард». «К-21» узнает своего противника уже сегодня по итогам матча сборных «Торос» и «Альбатрос» — действующего чемпиона Северного флота, который состоится в 19:00 в гарнизоне Полярный.

Оставшиеся предварительные игры и первые четвертьфиналы пройдут 29 и 30 декабря. В новом 2018 году турнирные встречи состоятся уже 2 и 3 января.

Финал и закрытие новогоднего турнира планируется в четверг 4 января на североморском стадионе.