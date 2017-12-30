В новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги определились первые полуфиналисты

В новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги проходящей на Северном флоте определились первые финалисты в обоих дивизионах. В первом дивизионе им стала команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» – действующий чемпион Северного флота, победившая у команды управления и штаба флота «К-21» со счётом 12:2. «Армеец» из посёлка Кильдинстрой 2 января у себя дома поборется за выход в финал, с победителем встречи команды объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза» и команды морской пехоты Северного флота «Спутник», которая состоится 16 часов в п. Малое Сафоново.

Во втором дивизионе в финал вышла команда тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «Авианосец», победившая 29 декабря со счетом 8:2 у команды «Пётр Великий» одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера. Ещё один финалист второго дивизиона станет известен по результатам игры сборной соединений противолодочных и десантных кораблей Северного флота «Шквал» и команды «Полярная звезда» которая состоится в 15 часов в г. Североморск.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, остальные игры будут проходить 3 января, финал и закрытие новогоднего турнира планируется в четверг 4 января на североморском стадионе.