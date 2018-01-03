Ульяна - первый ребёнок в 2018 году в Мурманской области появился на свет в столице ЗаполярьяМинистерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует о работе дорожных служб и транспортных предприятий в период праздников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.01.18 20:29

В новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги стали известны бронзовые призёры

В проходящем на Северном флоте новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги определились бронзовые призёры в обоих дивизионах. В первом дивизионе им стала команда управления и штаба флота «К-21», уверенно победившая со счётом 9:2 команду «Армеец» из поселка Кильдинстрой.

Бронзовым призёром второго дивизиона стала сборная соединения противолодочных и десантных кораблей Северного флота «Шквал», которая беззоговорочно со счетом 16:0 победила хоккеистов тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» из одноименной команды.

Завтра, 4 января, в Североморске пройдут финальные игры Северной военной хоккейной лиги в обоих дивизионах. В первом дивизионе на льду встретятся команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил СФ и команда «Гроза» объединения ВВС и ПВО Северного флота. Во втором дивизионе за золото будут бороться команда «Полярная звезда» и команда «Авианосец» тяжолого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, закрытие новогоднего турнира состоится 4 января в 15 часов на стадионе Центра морской и физической подготовки Северного флота.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПолитическая шизофрения избирательной кампании 2018 года
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 614 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Gonshik
03.01.18 20:37
Россия - щедрая душа на кандидатов и сумасшедших!
Комментарий к новости:Политическая шизофрения избирательной кампании 2018 года
Кузя
02.01.18 14:46
Здравствуйте! Время ставится через двоеточие!!! Куда смотрит ваш редактор?
Комментарий к новости:Домашним питомцам ветеринары помогут и в праздничные дни
казум
28.12.17 22:52
Откуда пожилые люди могут знать все премудрости договора? Они напишут так, что ничего делать не будут в ЖКХ, будут хапать только деньги: с одного кармана переложат в другой и концы с концами не найде
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:30«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)00:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)07:00«Новые приключения Алладина». Новогодний мюзикл (12+)
-PRO ДеньгиСреднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области в реальном выражении стали ниже на 0,8%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 8 копеек, доллара снизился почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуФедеральный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения объявил режим повышенной готовности на период выходных и праздничных дней-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газУчится у соседа работать на шельфе-PRO ЗаконыПрезидент «застолбил» право на перевозку нефтепродуктов и газа в акватории Северного морского пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика