В новогодние праздники интернет-мошенники не отдыхали

Доверчивые граждане покупают и продают во Всемирной паутине вещи, заказывают услуги, не пользуясь простыми мерами безопасности, из-за чего попадаются на уловки злоумышленников.

Так, в дежурную часть отдела полиции обратился 26-летний житель Мончегорска. Он перевел около 5 тысяч рублей «знакомому». Молодому человеку с аккаунта знакомого в сети Интернет пришло сообщение с просьбой о финансовой помощи. Потерпевший согласился оказать помощь и перевел деньги на указанный расчетный счет. Позже выяснилось, что знакомый с просьбой о займе к нему не обращался, а его аккаунт был взломан неизвестным злоумышленником.

Ещё одним пострадавшим от действий мошенников оказался 45-летний житель Оленегорска, который на одном из сайтов нашёл объявление о продаже дорогостоящего телефона по заниженной цене. В счёт предоплаты северянин перевел около 15 тысяч рублей, после чего сайт оказался заблокирован, а телефон злоумышленника недоступен.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области по фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.