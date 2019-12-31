В Новом году едем в гости и возвращаемся домой по расписанию «Новогодняя ночь»

АО «Электротранспорт» сообщает, что 31 декабря с окончанием движения до 00.00 троллейбусные и автобусные маршруты № 10а, 18 и 24 работают по расписанию «Будни»

Время отправления последнего троллейбуса и автобуса этих маршрутов с конечных пунктов:

троллейбус № 3 - ул. Магомета Гаджиева / ул. Радищева – 22.45/23.17;

троллейбус № 4 - ул. Адмирала флота Лобова / ул. Генерала Щербакова - 22.24/23.09;

троллейбус № 6 - ул. Карла Либкнехта / ул. Героев Рыбачьего - 22.24/23.05;

троллейбус № 10 - ул. Героев Рыбачьего / ул. Карла Маркса – 21.49/22.24;

автобус № 10А - ул. Героев Рыбачьего / з-д «Севморпуть» - 22.50/21.51 (в 23.43 до пр. Михаила Ивченко);

автобус № 18 - ул. Фадеев ручей / ул. Саши Ковалёва – 23.00/22:05(в 23.57 до ул. Кильдинская);

автобус № 24 - ул. Карла Либкнехта / мкр.Абрам-Мыс – 22.39/23.30.

Автобусные маршруты №№ 1, 5, 11, 19, 25, 27, 29, 33Р, 3Т, 4Т, 6Т и 7Т работают по расписанию «Будни».

Социально значимый маршрут по Городскому кладбищу будет осуществлять свою работу 4, 5 и 7 января 2020г. Маршрут не работает 1, 2, 3, 6 и 8 января 2020г.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года троллейбусные маршруты № 4 и 6 и автобусный маршрут № 18 работают по специальному расписанию «Новогодняя ночь».

1 января троллейбусные маршруты работают по специальному расписанию «01 января».

Автобусные маршруты №№ 3Т, 4Т, 6Т, 7Т, 1, 11, 25 и 29 не работают.

Автобусные маршруты №№ 10А, 18, 24, 27 и 33Р работают по специальному расписанию «01 января» (автобусный маршрут № 27 работает по маршруту «ул. Крупской - ул. Магомета Гаджиева»).

Автобусные маршруты №№ 5 и 19 работают по расписанию «Зима. Воскресенье».

Со 2 по 8 января (включительно) троллейбусные маршруты работают по расписанию «Зима. Воскресенье». Автобусные маршруты №№ 3Т, 4Т, 6Т работают по специальному расписанию. Автобусные маршруты №№ 5, 10А, 18, 19, 24, 27 и 33Р работают по расписанию «Зима. Воскресенье». втобусный маршрут № 7Т работает по действующему расписанию.

Автобусные маршруты №№ 1, 11, 25 и 29 не работают и возобновят свою работу с 9 января 2020 года.