В новом году немного подрастут пособия по временной нетрудоспособности и при рождении ребёнка

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет в следующем году до 2301,36 рубля в день. В этом году оно составляло 2150,68 рубля, а максимальный больничный в месяц составит в 2020 году чуть больше 69 тысяч рублей.

Станут больше и «детские» пособия. Так максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 322190 рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет - 27984 рубля.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на информацию, озвученную в Фонде социального страхования (ФСС), единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 января 2020 года будет составлять 17479 рублей, а единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медорганизациях в ранние сроки беременности, - 655 рублей.