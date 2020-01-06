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Мурманская область. Арктика06.01.20 14:25

В новом году проект Мурманского областного художественного музея «С днём рождения, художник!» открывает выставка офортов Бориса Французова

В рамках цикла выставок «С днём рождения, художник!» Мурманский областной художественный музей  представляет произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова.

Борис Федорович Французов родился в 1940 году в городе Камешково Владимирской области. В 1942 году после гибели отца на фронте и смерти матери остался сиротой. Детство провел в деревне Зауичье Камешковского района у родителей отца. Учился в художественной профтехшколе в поселке Мстёра Вязниковского района (1959), занимался в изостудии Дома культуры Владимирского тракторного завода под руководством В.Я. Юкина (1963-1964), затем окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (1970). Работал художником-оформителем на предприятиях в Камешково и Владимира (1950-1960-е), учителем рисования и черчения в Камешковской восьмилетней школе (1963-1964).

С 1971 года член Союза художников СССР.

Художник работал в разных техниках: офорт, ксилография, линогравюра, акварель, пастель, гуашь, масляная живопись. Основа его творчества – человек и природа родной земли. Наряду с пейзажами автор создавал натюрморты, обращался к портрету, также получил широкую известность как мастер экслибриса.

Борис Французов активный участник многочисленных выставок, в том числе зарубежных и международных: Австрия, Великобритания, Греция, Италия, Румыния, Польша, Финляндия, Франция, Чехословакия, Югославия (1970-1992). Обладатель гран-при и медали VII международного триеннале графики в Таллинне (1986), лауреат премии XVII международного биеннале европейской графики в Любляне (1987), лауреат премии биеннале европейской графики в Варне (1989), обладатель диплома АХ СССР (1989).

Произведения Бориса Французова хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, других художественных галереях России и зарубежных собраниях.

Мастер помог найти творческое лицо многим художникам, воспитал целое поколение владимирских графиков. При Владимирском фонде культуры создан Фонд имени Бориса Французова.

На выставке представлены работы, выполненные в технике офорт. Художник изображает спокойные пейзажи, любуясь гармонией между природой и человеком. Экспонируются офорты разных лет. Среди них – графические листы из серии «Владимирские мотивы».

Выставка работает до 16 февраля.

 

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