В новом году сохраняется рост цен на треску в условиях активного экспортного спроса и недостатка предложения

По данным мониторинга Росрыболовства, за первые две недели нового года (с 31 декабря 2018 года по 14 января 2019 года) цены на мороженую рыбу в оптовом звене, в основном, были стабильны.

На Северо-Западе страны сохраняется рост цен на треску в условиях активного экспортного спроса и недостатка предложения: она подорожала на 1%, до 298 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы остались на прежнем уровне. Атлантическая сельдь стоит 70 рублей, скумбрия – 125 рублей, пикша – 210 рублей за килограмм.

В период с 1 по 7 января 2019 года средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,3%.