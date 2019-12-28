В Новом году состоятся новые встречи с главой администрации города Мурманска

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора поблагодарил мурманчан, принявших участие в опросе на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте» по выбору времени и места для проведения встречи с жителями Ленинского округа.

Большинство участников опроса высказались за проведение встречи с главой администрации в январе. Она состоится 23 января 2020 года в 18.00 в Доме детского творчества им. А. Торцева (ул. Торцева, 11).

Также планируются встречи с жителями в Первомайском и Октябрьском округов, жилого района Росляково, микрорайона Абрам-Мыс.