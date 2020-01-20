В новом году старые проблемы – уборка территорий

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области заместитель губернатора Дмитрий Филиппов доложил о том, как идёт борьба со снегом в городах и посёлках региона. Как прозвучало во время обсуждения уже традиционного вопроса, ситуация в муниципалитетах складывается по-разному.

Например, по словам представителя Кандалакшского района, убраны только 85% территорий. Причиной тому стали частые температурные перепады и снегопады. В данной ситуация есть и недоработка ряда подрядчиков, к которым будут применяться штрафные санкции.

В Мурманске, по словам Евгения Никоры, главы администрации Мурманска, основная причина отставаний в уборке территорий – необходимость повторной из зачистки из-за мешающих процессу автотранспортных средств. Но это не оправдывает управляющие компании. Проверки выявили нарушения по 1645 домам. Было отмечено, что в отстающих по уборкой снега замечены одни и те же управляющие компании: «Альбатрос», «Буревестник», «Мурмантехсервис», «Алые Паруса».

- За нарушения наложено штрафов на сумму 670 тысяч рублей по 57 административным делам, - сообщил глава администрации Мурманска. – В ближайшее время будет рассматриваться вопрос о смене собственников жилья на общем собрании собственников квартир в МКД.

Губернатор рекомендовал главному жилинспектору области Зинаиде Разживиной жёстко реагировать на нарушения, контролировать работу УК, проводить рейды, по результатам которых делать соответствующие выводы и принимать конкретные решения.

- Есть проблема диспетчеризации техники: куда она выехала, зачем. Проведите реальный анализ, кто выходит на линию, как часто, - отметил губернатор. – И усильте внимание по очистке дорог, неважно, какой они принадлежности – региональной или федеральной.

Также был затронут вопрос об изношенности снегоуборочной техники, 30% которой приходится постоянно ремонтировать.