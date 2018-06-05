В новом троллейбусе можно зарядить смартфон

На маршруты города вышел новый троллейбус марки «Авангард» с бортовым номером 299. Низкий уровень пола позволяет увеличить среднюю скорость сообщения на маршруте до 15% за счет снижения времени посадки и высадки пассажиров, также это дает возможность использовать откидную площадку для комфорта людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в троллейбусе установлена система для зарядки мобильных устройств – четыре точки с usb-портами расположены в центральной и передней части салона. Это уже второй троллейбус в Мурманске, где есть возможность зарядить смартфон. Есть в новом троллейбусе и камеры.

– В качестве эксперимента, для выполнения требований транспортной безопасности была установлена система видеонаблюдения в салоне, – рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. – Пять камер в режиме реального времени следят за водителем, дорогой и салоном троллейбуса. Информация записывается и при необходимости может быть предоставлена правоохранительным органам.

Рабочее место водителя снабжено планшетом, на котором отображается картинка с камер наблюдения, установленных в салоне.

В 2018 году АО «Электротранспорт» приобрело уже 2 транспортных средства, в ближайшее время будет закуплено еще несколько троллейбусов.