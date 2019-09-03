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Мурманская область. Арктика03.09.19 14:10

В новой редакции Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 года большое внимание уделено проведению научных экспедиционных исследований морской среды Арктики

Распоряжением правительства России от 30 августа 2019 года №1930-р утверждена новая редакция Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года.

В обновленной Стратегии с учётом современной политической и социально-экономической ситуации в стране и мире определены приоритеты, цели и задачи морской деятельности России на долгосрочный период, уточнены прогнозные значения целевых показателей II этапа Стратегии и определены прогнозные значения целевых показателей её III этапа. В предыдущей редакции целевых показателей не было – только перспективные пути развития.

Основными приоритетами развития морской деятельности Российской Федерации на долгосрочный период являются инновационное развитие рыбохозяйственного комплекса с широкомасштабной модернизацией и техническим перевооружением предприятий отрасли, обновлением рыбопромыслового флота, созданием научно-производственной базы, формированием ее кадрового потенциала, а также модернизация рыбоперерабатывающего сектора и стимулирование производства рыбной продукции глубокой степени переработки, развитие искусственного воспроизводства экологически чистых водных биологических ресурсов и аквакультуры.

В документе большое внимание уделяется вопросам освоения и сохранения ресурсов Мирового океана, в частности, среди приоритетных направлений – проведение регулярных научных экспедиционных исследований морской среды и пространств Мирового океана, Арктики и Антарктики с применением современных средств и технологий.

Так, стратегической целью является насыщение российского внутреннего рынка рыбной продукцией отечественного производства, повышение эффективности использования судов рыбопромыслового флота. Среди стратегических задач – увеличение добычи (вылова) российскими судами водных биоресурсов, в том числе в ИЭЗ иностранных государства и открытых районах Мирового океана; повышение объема производства аквакультуры; сохранение биологического разнообразия и увеличение численности водных биоресурсов; обеспечение удельного веса отечественной рыбной продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

В обновленной редакции Стратегии важное значение уделяется комплексному планированию развития прибрежных акваторий и приморских территорий.

Реализация определённых новой редакцией Стратегии целей и задач национальной морской политики позволит к 2030 году укрепить позиции России в ряду ведущих морских держав, добиться устойчивого развития основных направлений морской деятельности.

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