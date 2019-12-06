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Мурманская область. Арктика06.12.19 07:15

В новую программу «Мосты и путепроводы» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется включить 11 объектов на территории Мурманской области

Представители правительства Мурманской области приняли участие в прошедшей в Москве ежегодной конференции по вопросам развития сети автомобильных дорог регионального значения, организатором которой выступила Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР». Также в мероприятии приняли участие представители Минтранса России, Федерального дорожного агентства, Счетной палаты России, ГУОБДД МВД России, отраслевых научных и подрядных организаций.

Одна из тем повестки – предварительные итоги первого года реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко отметил, что мероприятия находятся в завершающей стадии. Укладка верхнего слоя дорожного покрытия выполнена более чем на 97%.

В рамках национального проекта в 2019 году на территории Мурманской области выполнен ремонт 88,26 км региональных дорог (14 автомобильных дорог и 1 мост) и отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети агломерации «Мурманская» (г. Мурманск) общей площадью 228574 кв. метров, что соответствует 19 км дорог.

Также на совещании обсудили проект программы «Мосты и путепроводы», которую планируется реализовать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работа будет вестись по нескольким направлениям. Первое – восстановление аварийных и предаварийных искусственных сооружений. Всего субъектами заявлено более 3900 таких объектов общей протяженностью 190 тысяч погонных метров, потребность в финансировании составляет свыше 370 млрд рублей. Второе – реконструкция и строительство путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями, на эти цели понадобится 340 млрд рублей. Третье – строительство крупных мостовых переходов с общим объемом финансирования 415 млрд рублей. Для включения в  программу «Мосты и путепроводы» от Мурманской области были направлены предложения в отношении 11 объектов, расположенных на дорогах региона. Итоговую версию программы «Мосты и путепроводы» обсудят на правительственной комиссии по транспорту в декабре.

«К 2024 году на 60% должна быть снижена протяженность мостов, находящихся в аварийном состоянии. Кроме того, предстоит построить 170 путепроводов», – отметил начальник Управления регионального развития и реализации нацпроекта Федерального дорожного агентства Дмитрий Лаптев.

Игорь Костюченко подчеркнул важность получения обратной связи от субъектов – как отремонтированные по нацпроекту дороги переживут зиму и следующий сезон интенсивной эксплуатации. Пока же первостепенная задача регионов – обеспечить своевременную контрактацию объектов 2020 года.

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