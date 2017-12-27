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Мурманская область. Арктика27.12.17 16:41

В новых экономических реалиях создать привлекательные условия труда за Полярным кругом не получится - президент

Президент РФ Владимир Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом, поскольку вахтовый метод освоения Севера более эффективен. Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета.

«Строить новые города за Полярным кругом? Во-первых, экология меняется, климат меняется. У нас ведь сейчас вопрос, что делать со многими населенными пунктами, которые построены в вечной мерзлоте. Потому что там города же на сваях построены, и сваи эти вбиты в вечную мерзлоту», - сказал Путин. «И второе - на постоянной основе строить новое жильё, новые города, капитальные строения в условиях Крайнего Севера, переселять туда людей - может быть, в каких-то случаях это и имеет смысл, может быть. Но уверяю вас, иногда вахтовый метод - он гораздо более эффективен», - сказал президент.

Глава государства отметил, что после распада Советского Союза во многом была утрачена привлекательность работы в северных регионах. «В советское время были созданы стимулы, но они были созданы в рамках плановой экономики, когда все было государственное. Сейчас создать те же самые условия в новых экономических реалиях старыми методами вряд ли представляется возможным», - отметил Владимир Путин.

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