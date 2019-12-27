В Новый год - с новыми министрами!

Губернатор Мурманской области ввёл в состав регионального правительства двух новых министров.

24 декабря глава региона подписал постановление о назначении Анны Багровой министром природных ресурсов и экологии региона. Анна Багрова – ещё один министр – финалист программы подбора кадров «Лидеры Севера». Ранее она занимала должность заместителя руководителя комитета по тарифному регулированию Мурманской области и возглавляла административно-правовой отдел этой структуры.

26 декабря было подписано постановление о назначении министром градостроительства и благоустройства Мурманской области стала Ольга Вовк.