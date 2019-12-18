В Новый год и Рождество Христово силовые структуры Мурманской области обеспечат безопасность граждан

На сегодняшнем заседании региональной антитеррористической комиссии рассмотрели вопрос о готовности силовых структур, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области к обеспечению безопасности граждан в период проведения новогодних и рождественских праздников.

Подробнее о мерах обеспечения безопасности в длительный праздничный период доложил начальник управления охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти УМВД России по Мурманской области Сергей Липовецкий. Так, всего в городах и поселках области запланировано проведение около 700 мероприятий, посвященных новогодним праздникам, которые пройдут более чем на 450 объектах – детских садах, школах, домах и дворцах культуры, театрах и на площадях населенных пунктов. По предварительным подсчетам, в этих мероприятиях примут участие более 100 тысяч человек.

«Среди наиболее значимых мероприятий – уже начавшиеся губернаторские новогодние елки, елки главы Мурманска. Непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января планируется проведение массовых народных гуляний вокруг примерно сотни елок. По предварительным данным, в этих гуляниях примут участие около 50 тысяч человек. В ночь с 6 на 7 января торжественные богослужения, посвященные Рождеству Христову, традиционно пройдут в 36 монастырях, церквях, храмах, приходах», – сообщил Сергей Липовецкий.

Как и всегда, в соответствии с принятым в УМВД по Мурманской области планом осуществляется комплекс профилактических мер для предотвращения нарушений общественного порядка, в том числе антитеррористического характера. В частности, проводятся кинологические обследования на наличие взрывчатых веществ помещений, в которых состоятся культурно-массовые мероприятия, сотрудники, заступающие на охрану развлекательных мероприятий, получают соответствующий инструктаж.

Принимаются дополнительные меры для повышения безопасности дорожного движения, увеличится число постов ДПС. Проводятся проверки технического состояния автобусов, задействованных для перевозки детей, водители тщательно инструктируются.

По информации Сергея Липовецкого, всего для обеспечения правопорядка в местах проведения новогодних праздников, а также в церквях и храмах планируется привлечь около 700 сотрудников органов внутренних дел, 200 сотрудников Росгвардии, 150 представителей частных охранных организаций, 100 народных дружинников.

Кроме того, на заседании комиссии затрагивалась тема одной из актуальных для Мурманской области угроз безопасности в 2019 году – рост количества поступающих в органы власти и управления, учреждения и организации региона заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Так, в 2019 году УФСБ осуществлена проверка 47 анонимных проявлений. Во взаимодействии с УМВД России по Мурманской области установлен 41 автор, исполнитель и распространитель информации об угрозах взрывов, за исключением веерных рассылок ложных информаций террористического характера с электронных адресов, принадлежащих иностранным провайдерам. Возбуждены 16 уголовных дел. Приговоры, как правило, не связаны с лишением свободы, однако, неизменно предполагают значительный штраф – порядка 200 тысяч рублей. Вдобавок, с виновного взыскивается стоимость выезда и работы тревожных служб.