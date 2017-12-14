В Новый год помчатся на лыжах

В городе атомщиков на лыжных трассах за каналом 30 декабря проводится традиционная «Новогодняя лыжная гонка». Регистрация участников - с 17.00 до 17.30, старт – в 18 часов.

К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.

Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины 6 км, женщины 3 км. Группы участников: юноши до 18 лет (1999 г.р. и младше) девушки до 18 лет (1999 г.р. и младше); мужчины 18-34 года (1998-1982 г.р.) женщины 18-34 года (1998-1982 г.р.); мужчины 35-49 лет (1981-1967 г.р.) женщины 35-49 лет (1981-1967 г.р.); мужчины 50 лет и старше (1966 г.р. и старше) женщины 50 лет и старше (1966г.р. и старше). Возраст участников определяется на 31 декабря 2016года.