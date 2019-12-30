В Новый год уходим с новыми министрами

На сегодняшнем оперативном совещании регионального правительства губернатор Мурманской области озвучил имена новых министров.

Сегодня официально к своим обязанностям приступил бывший заместитель директора Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Артём Гришин, которому глава региона доверил кресло министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. Напомним, в Севастополе Артём Гришин отвечал за весь городской транспортный комплекс и внедрение в отрасль современных технологий и методов управления.

Александре Кондауровой досталась должность министра по информационной политике. Пройдя все юридические процедуры, она приступит сегодня к обязанностям министра информационной политики.

Ольга Вовк, прибывшая в Мурманскую область практически одновременно с главой региона перед выборами и ранее возглавлявшая Центр городского развития, показав свой профессионализм, назначена министром градостроительства и благоустройства.